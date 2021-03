Claudia Raia diz que teve apoio de Nicette Bruno quando se separou de Edson Celulari: - Eu estava tomando antidepressivo

23/03/2021 | 12:10



Nesta terça-feira, dia 23, Claudia Raia participou do programa Mais Você e fez revelações de sua vida pessoal! Ao falar da novela Ti Ti Ti, que será reprisada pela Rede Globo, a atriz contou que estava se separando do ex-marido, Edson Celulari, no período em que gravava a novela:

- Eu estava passando por um momento difícil, que era a separação do Edson. Um momento nada fácil. E eu estava tomando antidepressivo, foi a única vez que eu tomei antidepressivo. Você fica num estado médio, não tem muitas emoções. E eu tinha uma cena que eu tinha uma crise de choro.

Claudia contou que, para conseguir gravar a cena, teve o apoio da atriz Nicette Bruno, que morreu de Covid-19 em dezembro de 2020. Nicette também fazia parte do elenco da novela:

- Estava com medo de não conseguir fazer [a cena], e veio a dona Nicette e perguntou o que eu tinha, dizendo que ia dar certo: Calma que tudo o que você construiu está dentro de você. Relaxa que você vai conseguir. Ela sempre foi muito gentil. Eu sei que deu tudo certo, a gente entrou, o choro veio, a emoção veio. Mas o choro não tem ligação com a quantidade de lágrimas, você precisa emocionar o público, porque se você se emocionar está tudo errado.