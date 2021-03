Grupo de rap formado na região, 509-E lança faixa inédita

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



23/03/2021 | 11:40



Após duas décadas sem trabalho novo, o grupo de rap 509-E volta a compor e tira do bolso canção inédita, batizada A Liberdade Cantou, disponível nas plataformas digitais. É a primeira faixa m 20 anos do grupo que nasceu dentro da Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru.

De acordo com o rapper de São Bernardo Afro-X, viver a nostalgia, nos palcos, fez reacender uma continuidade de mensagens que o 509-E ainda poderia passar ao seu público.

“Assistimos uma grande interação, todas raças unidas, pai e filho, família, cadeirantes e deficientes auditivos vibrando com essa energia que está viva, e é por isso que nós continuaremos escrevendo essa história”, explica ele, que segue o legado ao lado do parceiro Bad.

Sobre a inspiração para escrever a nova música, Afro-X explica que o “sonho de liberdade era e é um dos maiores sonhos de um detento. Em metáforas, também significa a libertação de tudo que possa te oprimir, é um grito de felicidade e esperança”, diz.

Com carreira solo consolidada, o rapper conta que agora, 20 anos depois, escrever para o 509-E não é diferente de como era no início da carreira do grupo. “As letras estão presentes no nosso dia a dia, esta música nos fez reencontrar com amigos que fizemos no cárcere há 20 anos no Carandiru e outras penitenciárias, conseguiram vencer e levantam a mesma bandeira da ressocialização”, explica.

Ele diz que, infelizmente o que tratam nas letras das músicas ainda é algo muito atual, pois o aumento da criminalidade “está alarmante, as cadeias estão superlotadas, e a lógica do Estado continua errônea diante das estatísticas. Mesmo assim, o maior investimento é na segurança pública e não na Educação”.

Aos fãs, Afro-X avisa que o 509-E não ficar apenas na nova faixa.

Segundo Afro-X, há muitos planos pela frente. “Após esse lançamento estamos planejando um álbum com músicas inéditas”, adianta. O projeto, segundo ele, contará com várias participações especiais de artistas com quem o grupo ainda não trabalhou junto. Projetos sociais, palestras, documentário e produtos da marca também estão na lista do 509-E.