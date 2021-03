Holanda em Casa: KLM lança vídeo sobre a história da Heineken

Redação

A KLM, companhia aérea holandesa, lançou um novo episódio da série Holanda em Casa, que permite conhecer os principais atrativos do país sem sair do sofá. O capítulo aborda curiosidades sobre a cervejaria Heinken, com imagens gravadas no Heineken Experience, em Amsterdã.

Para oferecer uma experiência imersiva, o vídeo foi feito com áudio em 8D – por isso, recomenda-se colocar os fones de ouvido. Clique aqui para assistir ao episódio.

Holanda em Casa

A série Holanda em Casa já abordou atrações como o Madurodam (parque temático que conta com uma miniatura do Aeroporto de Schiphol, com diversas aeronaves da KLM), o famoso museu Rijksmuseum e o jardim de tulipas de Keukenhof. Clique aqui para conferir todos os vídeos disponíveis até agora.

