23/03/2021 | 11:23



As vendas de moradias novas nos Estados Unidos sofreram um tombo de 18,2% em fevereiro ante janeiro, para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 775 mil unidades, segundo dados publicados nesta terça-feira pelo Departamento do Comércio do país.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda de 5,7% no período, a 870 mil unidades.

As vendas de janeiro foram revisadas para cima, de 923 mil para 948 mil unidades.