Príncipe Harry e Meghan Markle assumem que não se casaram três dias antes da cerimônia oficial

23/03/2021 | 11:11



Segundo informações do jornal The Sun, Meghan Markle e príncipe Harry admitiram que não se casaram três dias antes da cerimônia oficial no Castelo de Windsor. Na polêmica entrevista para Oprah Winfrey, o casal falou que houve um casamento secreto 72 horas antes do público, mas de acordo com um porta-voz deles, foram apenas votos pessoais:

Eles haviam trocado votos pessoais em particular alguns dias antes do casamento oficial/legal em 19 de maio.

A certidão de casamento deles provou que a alegação do casamento secreto estava incorreta. Stephen Borton, ex-secretário-chefe do escritório do corpo docente, revelou ao The Sun:

Sinto muito, mas Meghan está obviamente confusa e claramente mal informada. Eles não se casaram três dias antes na frente do arcebispo de Canterbury. A Licença Especial que ajudei a redigir permitiu que eles se casassem na Capela de St. George em Windsor e o que aconteceu lá em 19 de maio de 2018 e foi visto por milhões em todo o mundo foi o casamento oficial reconhecido pela Igreja da Inglaterra e pela lei.

Ainda de acordo com o jornal, as testemunhas são registradas como o príncipe Charles e a mãe de Meghan, Doria Ragland. O documento diz que os dois se casaram de acordo com os ritos e cerimônias da Igreja Estabelecida pela Licença Especial de Justin Cantuar.

A certidão diz que Harry é solteiro e sua ocupação é Príncipe do Reino Unido. Meghan aparece como divorciada e atriz. O pai dela, Thomas Markle, é descrito como um diretor de iluminação e Charles como um Príncipe do Reino Unido.