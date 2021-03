Fábio Assunção compartilha foto da esposa grávida mostrando a barriga e declara: São amores múltiplos

23/03/2021 | 11:11



Fábio Assunção e sua esposa, Ana Verena, estão esperando o primeiro filho juntos e o terceiro do ator, que já é pai de João e Ella - e o casal não poderia estar mais animado com a gestação. Apesar de não ser muito ativo nas redes sociais, Fábio tem compartilhado alguns cliques da amada no Instagram e comentado sobre o momento que estão vivendo.

Na noite da última segunda-feira, dia 22, o ator publicou uma foto em preto e branco de Ana, na qual ela aparece em frente ao espelho e deixa a barriga à mostra. Na legenda, ele declarou:

Não são gêmeas. São amores múltiplos.

Nos comentários da publicação diversos seguidores parabenizaram e elogiaram Fábio por sua família - e João Assunção se mostrou surpreso com o tamanho da barriga da madrasta, que concordou com o rapaz.

Essa não foi a primeira vez que Ana mostrou como os enteados estão reagindo bem à chegada do novo irmão: a morena chegou a publicar em seu feed duas fotos ao lado da pequena Ella, nas quais ela aparece abraçando a barriga da futura mamãe.