Com Covid-19, Zilu Camargo atualiza fãs sobre estado de saúde: Febre e muito cansaço

23/03/2021 | 11:10



Zilu Camargo testou positivo para o coronavírus e logo ganhou o apoio das filhas, Wanessa e Camilla Camargo. Agora, por meio do Instagram, a ex-esposa de Zezé Di Camargo deu notícia aos seus seguidores e informou como está a sua luta contra a doença:

Oiiii, meus amados!!! Passando aqui para agradecer o carinho e as orações de vocês, e dizer que ainda apresento febre e muito cansaço ao falar - por isso estou sumidinha e me recuperando aos poucos da Covid! (...) Continuem orando para que logo eu vença esse vírus e retome minha rotina aqui com vocês... Grande beijo, meus amores!

Em seguida, ela indicou que havia divulgado um novo vídeo para falar sobre uma receita de lasanha.

Nos comentários, os fãs mandaram mensagens de apoio:

Melhoras, querida Zilu, Deus abençoe a todos nós.

Melhoras pra você! Está em minhas oração.

Saúde e uma rápida recuperação.