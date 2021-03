Ivete Sangalo revela que gosta de usar renda para se sentir sexy: - Tudo pode acontecer

23/03/2021 | 11:11



Uau! Ivete Sangalo abriu o jogo sobre empoderamento feminino - e como a lingerie pode auxiliar a mulher neste processo para aumentar a autoestima. Garota-propaganda da Plié, marca de lingeries, a cantora deu o seu ponto de vista sobre como a moda pode andar lado a lado com a mulher confiante:

- A moda é uma revelação do que você é, quando isso vira um sentimento coletivo, onde você se conecta com outras pessoas que tem a mesma sensação que você. Eu me visto, e isso se estende à roupa intima, partindo das coisas que eu acredito serem importantes para mim. Partindo especialmente do conforto e indo para a necessidade de ter coisas e vestir coisas. Isso é um comportamento, ideias sobre a minha vida e coisas que eu acredito. Isso eu posso encontrar muitas pessoas que corroboram da mesma ideia que eu. Então de fato a moda é o que se veste e quando seu comportamento é colocado ao expor sensações e ideias a partir de algo que você veste. Independente dela ter um objetivo ou não de se expressar. Não necessariamente toda vez que você veste uma roupa você queira expressar algo, mas naturalmente isso já está colocado como expressão.

Em seguida, ela, que é casada com Daniel Cady, revelou o que gosta de usar para se sentir sexy!

- Ah, meu amor, aí eu vou para as rendas. Renda é fatal, tudo fica lindo com renda, já traz aquela mulher sensual que você é, já traz uma coisa mais quente. Eu amo os detalhes, quando você tá com a aquela rendinha por baixo, tudo é um mistério, tudo pode acontecer.

Já no dia a dia, a mamãe de Marcelo e as gêmeas Marina e Helena opta pelo básico:

- No dia a dia eu uso mais os básicos, porque três filhos e trabalho muito, mas na hora que quero ficar mais sexy a renda é super bem-vinda, eu uso muito.

Por fim, disse que adora ganhar lingeries:

- Adoro, inclusive é um dos meus pedidos prediletos de natal e aniversário. Porque as pessoas sempre me falam: ah, é muito difícil lhe dar presente. E eu digo que não é difícil não, amor.

Demais, né?