Cantora country Taylor Dee morre em acidente de carro aos 33 anos

23/03/2021 | 10:11



Taylor Dee, cantora country de 33 anos de idade, morreu em um acidente de carro. A notícia foi divulgada em 23 de março, mas o acidente fatal aconteceu no dia 14 de março.

Segundo informações da People, investigadores acreditam que ela, dirigindo o veículo, tentou fazer uma mudança abrupta de faixa e errou a curva, batendo em uma barreira. O carro voou e ainda bateu em um semáforo e caiu de cabeça para baixo. Taylor estava sem o cinto de segurança e foi encontrada fora do veículo em estado grave.

Ela logo foi levada a um hospital, mas morreu por conta dos ferimentos. No carro, havia ainda um segundo passageiro - identificado apenas como um homem de 36 anos de idade -, que também foi encontrado do lado de fora do veículo, mas sem apresentar ferimentos graves.

Ele foi liberado do hospital no dia seguinte após o acidente. A polícia ainda vai realizar exames toxicológicos para verificar se Taylor estava embriagada.

Ela deixa dois filhos: um menino, chamado Vayden, e uma menina, chamada River.