Paulo Gustavo apresenta melhora no quadro clínico após intubação

23/03/2021 | 10:10



Internado por causa da Covid-19, o ator e humorista Paulo Gustavo apresentou melhoras em seu quadro clínico na tarde da última segunda-feira, dia 22, segundo informações do colunista Leo Dias.

A assessoria de imprensa do ator não respondeu ao contato para comentar a novidade, mas, segundo Leo, Paulo está estável e apresenta melhoras graças ao oxigênio que recebe na UTI.

No fim de semana, a notícia de que Paulo havia sido intubado pegou a todos de surpresa, deixando fãs e amigos famosos preocupados. A assessoria de imprensa dele havia afirmado que a decisão de intubação foi tomada para que ele seja tratado de forma mais segura contra a doença.

Nas redes sociais, correntes de oração foram iniciadas para emanar boas energias ao ator.

Leo Dias afirma que a mãe dele, Déa Lúcia, inspiração de Paulo para a personagem Dona Hermínia, seu maior sucesso, reza todos os dias às 12h, 15h e 18 horas em nome da recuperação do filho. Ela está em Niterói, no Rio de Janeiro, ao lado de toda a família. Déa estaria preocupada, mas encarando a situação com otimismo e fé.