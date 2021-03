Arthur Aguiar publica mensagem enigmática após dar a entender que se reconciliou com Mayra Cardi

23/03/2021 | 09:10



Arthur Aguiar e Mayra Cardi estão frequentemente dando o que falar na internet, principalmente após a polêmica separação do casal em maio de 2020. Na madrugada desta terça-feira, dia 23, o ator chamou a atenção por ter publicado uma possível indireta - pouco tempo depois de confirmar que está novamente se relacionando com a influenciadora.

No Stories do Instagram, Arthur publicou uma imagem na qual se lê a seguinte frase:

Você não acha nada sobre a minha vida. Forte abraço.

Algum tempo antes de publicar a mensagem, no entanto, Arthur parece ter confirmado que estava novamente junto de Mayra Cardi. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o artista respondeu a um comentário de uma seguidora que questionava como estava a relação entre os dois e acabou dando a entender que, embora não haja nenhuma confirmação oficial, ele e a mãe de Sophia são novamente um casal:

Nem tudo precisa ser dito com todas as letras e palavras. Quem quiser ver... Só não vê quem não quer. Não esperem que tudo seja dito com todas as letras e todas as palavras, não irá acontecer. A vida está aí para a gente viver e ela está sendo vivida dia a dia. Agora se você ainda não entendeu, não há nada que eu possa fazer. E para quem torceu e torce, minha gratidão profunda. Com certeza a sua energia positiva chegou aqui.

A repercussão da aparente reconciliação, no entanto, não parece ter agradado muitos internautas, que expressaram descontentamento com a situação nas redes sociais.

E aí, será que a mensagem publicada pelo cantor foi uma indireta aos que criticam sua vida pessoal?

Voltando a ser um casal ou não, parece que Mayra está viajando ao lado de uma amiga sem a presença do cantor e da filha. Em seu Stories, ela publicou uma série de vídeos mostrando que estaria em uma espécie de fazenda acompanhada de outra mulher, e chegou a lamentar a ausência de Sophia no passeio. Arthur, por outro lado, publicou em seu feed um vídeo brincando com a pequena.