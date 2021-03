Juliette e Fiuk discutem por calda de bolo no BBB21: Eu só penso em todo mundo

23/03/2021 | 08:10



O Jogo da Discórdia da noite da última segunda-feira, dia 23, no BBB21 poderia ter sido motivo para diversos desentendimentos dentro do confinamento. No entanto, foi por causa de um bolo com cobertura que deixou os ânimos à flor da pele dentro do jogo.

Durante a madrugada, Fiuk não gostou nadinha do modo como Juliette consumiu o bolo feito por ele e apontou que a sister tinha comido praticamente toda a calda do bolo e que havia mais pessoas na casa que ainda precisavam provar seu doce.

Juliette tentou se explicar:

- Eu queria muito comer aquele brigadeiro... Não tem nenhum pedacinho mais? Eu comi tudo mesmo? Zerei?

E Fiuk alfinetou:

-Praticamente. Só estou lembrando que tem mais gente.

A sister acabou chorando depois das críticas e desabafou:

- Estou desgastada! Não aguento mais isso. Por causa de nada. Toda vez é uma briga por causa de comida. Eu fiz carne moída e macarrão. Ele fez ovo para não comer a carne que eu fiz. Eu pedi para ele fazer esse bolo. Ele fez. Eu comi um pedaço e ele está falando. Eu como a comida dele todo dia e digo que está maravilhosa. Eu tento, mas não tem como. Aí eu sou chata?

O ator e cantor não gostou da reação e tratou de afirmar que não estava brigando com ela, mas logo disparou:

- Não quero comprar briga, é um bolinho para todo mundo dividir. Isso não pode ser uma briga nem uma discussão. Tanto que eu falei rindo para todo mundo. Isso não é discussão, de coração. Se você quer transformar isso em uma discussão, a escolha é sua. Eu só penso em todo mundo.

O assunto foi longe até que a sensata Camilla de Lucas se irritou com a discussão por motivo fútil e disse para os dois se resolverem:

- Vão brigar por coisa de verdade!

Mais cedo, no Jogo da Discórdia, Fiuk havia dado a placa com a palavra possessiva para Juliette. A sister foi tentar questioná-lo sobre os motivos para ter sido criticada pelo cantor, que não quis papo e falou:

- Você sempre vem com isso, Juliette. Não tenta inverter o jogo.

Caio ainda ouviu os desabafos de Fiuk após toda a situação.

- Como é que ela tem coragem de me falar isso? Já conversei com ela. Negócio de joguinho, ficar criando situação, pelo amor de Deus. Por causa da cobertura do bolo. Digo mais, não quero confusão. Limpei a louça toda e vou fazer mais uma cobertura e vou jogar um caminhão ali no meio, disse o cantor.