Com show de Rudy Gobert na defesa, Jazz derrota os Bulls e segue dominando a NBA

23/03/2021 | 08:05



A NBA teve na última semana uma série de rodadas com vários "triple-doubles" (dois dígitos em três fundamentos) no mesmo dia, mas sempre com jogadores atingindo bons números em pontos, rebotes e assistências. Nesta segunda-feira, o pivô francês Rudy Gobert mudou um pouco isso e deu um show na vitória do Utah Jazz sobre o Chicago Bulls por 120 a 95, fora de casa. Não fez um "triple-double", mas ficou perto dele ao conseguir nove tocos (recorde da carreira), além de 21 pontos e 10 rebotes.

O seu grande desempenho defensivo ajudou a equipe de Salt Lake City a se manter com a melhor campanha da Conferência Oeste e de toda a NBA. Agora são 31 vitórias e 11 derrotas, com boa vantagem para o Phoenix Suns. Já os Bulls, com 19 triunfos em 42 jogos, estão na nona colocação no Leste e brigam por uma vaga no play-in, fase anterior aos playoffs.

Depois de uma série de jogos fora de casa contra equipes do Leste, o Jazz volta para Salt Lake City e nesta quarta-feira terá um grande desafio pela frente. Enfrentará o Brooklyn Nets, que cresceu após a contratação de James Harden e está entre os primeiros colocados da liga.

Outro time em boa fase é o Milwaukee Bucks, que venceu em casa o Indiana Pacers por 140 a 113, em um duelo repleto de desfalques para as duas equipes. A equipe anfitriã não contou com o astro grego Giannis Antetokounmpo por uma lesão no joelho, enquanto que os visitantes ficaram desfalcados de Malcolm Brogdon por um problema nas costas e Myles Turner com uma lesão no tornozelo.

Sem Giannis, Jrue Holliday comandou a sétima vitória consecutiva dos Bucks com 28 pontos, 14 assistências e dois roubos de bola. Khris Middleton (25 pontos, oito rebotes e seis assistências), Pat Connaughton (20 pontos e nove rebotes) também tiveram bons números pelo time de Milwaukee.

Na Califórnia, o Los Angeles Clippers sofreu, mas conseguiu bater o Atlanta Hawks por 119 a 110. O time da casa teve que mudar o ritmo na segunda etapa para buscar a vitória, já que os visitantes chegaram a ter mais de 20 pontos de vantagem.

Com o triunfo, os Clippers permanecem em quarto lugar no Oeste e se aproximam ainda mais do rival Los Angeles Lakers. São 28 vitórias e 16 derrotas para a equipe da Califórnia. Já os Hawks perdem a chance de subir na tabela de classificação e permanecem em quinto no Leste.

Pelos vencedores, grande noite de Kawhi Leonard, que foi impecável na defesa e ainda terminou a noite com 25 pontos, sete rebotes e cinco assistências. Pelos Hawks, o armador Trae Young contribuiu com 28 pontos e oito assistências.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 105 x 119 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 103 x 112 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 97 x 100 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 95 x 120 Utah Jazz

Houston Rockets 117 x 99 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 132 x 126 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 140 x 113 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 119 x 110 Atlanta Hawks

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic x Denver Nuggets

New York Knicks x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers

Miami Heat x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets