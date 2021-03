Termomecanica faz mutirão para sanar as dúvidas do IR

Da Redação



23/03/2021 | 00:10



Alunos e professores do curso de administração da FTT (Faculdade de Tecnologia Termomecanica) realizarão, de 5 a 29 de abril, o Em Paz com o Leão, mutirão de atendimento para auxiliar o público a sanar dúvidas sobre a declaração do IR (Imposto de Renda).

Totalmente on-line, o evento permitirá esclarecer dúvidas de contribuintes, com hora marcada, mediante agendamento prévio. “Organizamos de forma a permitir o atendimento remoto com qualidade, e assim rompemos fronteiras geográficas e poderemos auxiliar um número maior de pessoas de vários locais e regiões nesta edição”, afirma a diretora acadêmica da FTT, Luciana Guimarães Borges.

Além do atendimento individual pré-agendado, a FTT informa que publicará vídeos tutoriais no canal do CEFSA (Centro Educacional da Fundação Salvador Arena) no YouTube para a realização da declaração, e no dia 14 de abril promoverá uma live para responder a questionamentos previamente enviados pelo link https://bit.ly/3rYZST3.

“Algumas pessoas têm receio de buscar auxílio sobre esse assunto, pois já têm conhecimento sobre suas possíveis pendências em relação ao IR, mas não sabem como resolver”, afirma Luciana. Ela aponta que manter situação cadastral e fiscal regularizada, junto à Receita Federal, auxilia na abertura e movimentação de contas bancárias, emissão de passaporte, obtenção de empréstimos ou financiamentos para aquisição de bens móveis e imóveis, entre outros benefícios. “Para a instituição, viabilizar esta atividade de forma on-line contribui com a formação prática dos alunos e para o entendimento de suas responsabilidades como cidadãos em qualquer situação.”