Ribeirão Pires antecipa para hoje imunização de idosos a partir de 71 anos

das Agências



23/03/2021 | 00:01



Ribeirão Pires começa a vacinar hoje, no Complexo Ayrton Senna, munícipes com 71 anos ou mais contra a Covid. Segundo a Prefeitura, a antecipação da imunização da faixa etária, que estava prevista para começar no sábado, se deu em razão da campanha avançada na cidade e não por causa da determinação do Ministério da Saúde que, em diretriz divulgada no fim de semana, indicou aos Estados que não reserve doses para o reforço e que aplique o estoque disponível imediatamente.

As outras seis cidades do Grande ABC seguem vacinando idosos com 72 anos ou mais, pelo menos até sábado, quando devem ser incluídos na campanha os moradores a partir de 69 anos.

Ontem, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que o Estado vai seguir a determinação do Ministério da Saúde para tentar acelerar a imunização. Ao lado do governador João Doria (PSDB), o titular da pasta participou da entrega de mais 1 milhão de doses da Coronavac no Instituto Butantan, ontem, totalizando 25,6 milhões de frascos da vacina desde o início das entregas, em 17 de janeiro.

Gorinchteyn afirma que todas as vacinas que têm sido implementadas seguem a ritualística do PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde. “Dessa forma, seguiremos essa normativa, que já vem sendo feita no sentido de despolarizar e distribuir essa segunda dose, dando a chance de avançarmos na imunização de mais brasileiros aqui do Estado de São Paulo, fazendo com que possamos proteger a nossa população. Além disso, temos de lembrar que não temos só a vacina do Butantan, temos outras vacinas. Para que possamos ter serenidade maior, outras vacinas devem ser aportadas, garantindo a vacinação de mais pessoas e mais brasileiros”, comentou.

Com relação ao estoque, o secretário lembrou que há mais de 500 mil doses disponíveis. “Isso permite sempre ampliar o faseamento de uma das faixas etárias. Mas estamos bastante adiantados em relação a outros Estados do País. Já estamos protegendo mais pessoas. Estaremos imunizando especialmente a faixa etária de idosos, que correspondem a 77% daqueles que evoluem para as formas mais grave e fatal da doença”, afirmou.