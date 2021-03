Refúgio de Cunha no Alto Tietê

Fábio Martins



23/03/2021 | 00:01



Com as mudanças de governos – mesmo nas cidades que reelegeram prefeitos –, figuras da política do Grande ABC já encontraram discurso de refúgio diante de descontentamento com abrigo oferecido nas prefeituras: Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, onde Caio Cunha (Podemos), sagrou-se vitorioso no segundo turno contra o então prefeito Marcus Melo (PSDB). O tucano saiu derrotado levando uma virada na etapa final a despeito do suporte dos ex-deputados e ex-chefes do Executivo local, Marco Bertaiolli (PSD) e Junji Abe (sem partido), antecessores que administraram o município entre 2001 e 2016. Alguns insatisfeitos com os espaços, principalmente em Santo André, têm estreitado relação com prefeito de lá, tirado fotos e postado mensagem de apoio, na tentativa de ampliar horizontes, aproveitando-se do efeito ‘surpresa’ de Cunha, com vistas a reduzir a dependência dos aliados daqui.

BASTIDORES

Esticando a corda

A desmarcação da reunião pelo prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT, foto), junto à comissão parlamentar instaurada na Câmara provocou mal-estar no meio político. A agenda, cuja data foi cancelada de última hora, era para tratar sobre ações do governo petista no combate à pandemia, incluindo a questão do andamento da vacinação na cidade e falta de medidas efetivas do Paço para aquisição de imunizantes. Apesar da ofensiva da administração em reduzir o tamanho de ala independente na Câmara, o grupo ainda tem se encontrado e parte do bloco compõe a comissão, o que abrange o presidente José Carlos Nova Era (PL). Mais uma disputa da queda de braços.

Articulação

Com a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), medida adotada pelo ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), deputados defensores da Lava Jato, como Alex Manente (Cidadania), que tem reduto eleitoral em São Bernardo, têm reforçado articulação em Brasília para votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segunda Instância. “Se tivéssemos a PEC já aprovada não estaríamos vendo a anulação das condenações do ex-presidente Lula”, registrou Alex, em suas redes sociais.

Impacto

A partir de demanda da comunidade do entorno e em decorrência do impacto ambiental gerado pelas atividades do Polo Petroquímico situado na divisa da cidade de Santo André com Mauá, frente parlamentar foi criada na Assembleia Legislativa, proposta pela deputada estadual Marina Helou (Rede). A bancada é composta também por organizações sociais e universidades, objetivando a construção de ações concretas na temática para minimizar a poluição provocada pela companhia. O encontro ocorrerá nesta quinta-feira, às 18h, em ambiente virtual.

Desdobramentos

Deputado estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira (PT) lamentou a punição branda dada ao colega Fernando Cury (Cidadania) pelo conselho de ética da Assembleia Legislativa, que foi suspenso por 119 dias do cargo sem receber subsídios ou vantagens parlamentares pelo assédio cometido dentro do plenário contra a deputada Isa Penna (Psol) em dezembro. “Não foi exemplar para coibir (a conduta)”, disse o petista. Assim como o relatório de Emidio de Souza (PT), ele defendia a cassação ou, no mínimo, afastamento de seis meses, além de corte de salário dele e dos servidores do gabinete.

Importância da imprensa

A Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) realizará live especial em homenagem ao mês da mulher na quinta-feira, às 17h, para tratar da importância da imprensa no Grande ABC. Com o tema centrado no trabalho dos veículos de comunicação, o evento contará com a presença das jornalistas Angélica Nicoletti, Gabrielle Tricanico e Marli Popolin, como mediadora. A transmissão será pelos canais da entidade no Youtube e Facebook.