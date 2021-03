Obituário - 23 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Osvaldo Montezani, 87. Natural de Vista Alegre do Alto (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 20, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Dores Gonçalves, 85. Natural de Neópolis (Sergipe). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Altanira Maria dos Reis Barbosa, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Aricanduva, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Giuseppe Garofalo, 84. Natural da Itália. Residia no Parque das Nações, em Santo André Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Banin. 82. Natural de Ibitiura de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

João Canovas Sobrinho, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ailton de Souza Fonseca, 80. Natural de Alterosa (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Valdemir Cazeri, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 20. Memorial Planalto.

Antonio de Arruda Carvalho, 77. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuça.

Romeu Pavan, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elisa da Conceição Dias Teixeira, 76. Natural de Portugal. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 20, no hospital de campanha de Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Jorge Shimabuko, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Josefa Tarciliana da Silva Souza, 73. Natural de Ibiturana (Minas Gerais). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Felix Gonçalves, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Motorista. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópólis.

Aparecida Claudete da Silva, 68. Natural de Piquerobi (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 20, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Mitsuo Doi, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em santo André. Dia 20, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleidimar Leite da Silva, 64. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Messias Gonçalves Dias, 61. Natural de Porto Seguro (Bahia). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Pintor. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Rosiene Maria da Silva Santos, 60. Natural de Olinda (Pernambuco). Residia na Vista Alegre, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lindolfo da Costa, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Motorista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcebias Lacerda, 58. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Confeiteiro. DiA 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos de Oliveira Falcão, 58. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Rogério Cristiano de Barros, 46. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Almeida de Amorim, 35. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Damilen Jaen Alves de Souza, 30. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Vendedora. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Izabel Torquato Ribeiro, 91. Natural de Missão Velha (Ceará). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Raul Talevy Martins, 87. Natural de Reserva (Paraná). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Dayse Santana Maciel, 81. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Aroldo José Menezes, 78. Natural de Camacan (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Eunice Gomes Sabó, 77. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Delfino Estevão dos Reis, 70. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

João Lopes da Silva, 67. Natural de Alagoa Nova (Paraíba). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Emidio Vaz dos Santos Neto, 66. Natural de Pavão (Minas Gerais). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Adalia Maria da Conceição, 92. Natural de Petrolin (PernambucO). Residia no Centro de São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Anna Pagliatto Bertaglia, 86. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Teresinha Aldenora Azevedo, 75. Natural de Campo Grande (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Maria Estela, em São Paulo, Capital. Dia 20, velada em São Caetano. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Augusto Ratão, 73. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sueli Aparecida Marques Ramos, Fraide, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria Aparecida Matheus, 67. Natural de Santo André. REsidia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Araceles Silva Arruda, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Carlos Gimenez Dias, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Manoel Pereira dos Santos, 78. Natural de Pão de Açúcar (Alagoas). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Maria Raimunda Santana Ferreira, 72. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Vicente Domiciano dos Santos, 70. Natural de São Bento do Sapucaí (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Vale da Paz.

Sinval Neves Vieira, 69. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Mario Jorge Costa, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 19, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Vanilde da Cruz Silva, 66. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Jardim do Parque, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Francisco Ferreira da Silva, 65. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Matilde Ferreira de Almeida, 64. Natural de São João do Caiuá (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal.

Isabel Paulino Oliveira, 63. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz.

Marli Igino Lins, 58. Natural de Sousa (Paraíba). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Etelvina Maria de Lourdes da Costa, 56. Natural de Itapetininga (São Paulo). Residia no Jardim Bandeirantes. Dia 19. Cemitério São João Batista, em Itapetininga (São Paulo).

Osmundo Ribeiro Silva, 47. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 19, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Zenaide Sants, 45. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Ezequiel Rasquinho do Nascimento 39. Natural de Francisco Morato (São Paulo). Residia no Jardim Olga. Dia 19. Vale das Colinas, em Franco da Rocha (São Paulo)



M A U Á

Maria Fernandina dos Santos, 82. Natural de Pão de Açúcar (Alagoas). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Rosa Maria de Jesus, 81. Natural de Poções (Bahia). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Nilda Alves de Sá Lúcio, 74. Natural de Uauá (Bahia). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Maria dos Anjos Diamantino Feitosa, 72. Natural de Santo Antonio do Itambé (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

João Antonio da Silva, 61. Natural de Sobrália (Minas Gerais). Residia no Jardim São Lúcido, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Pedro de Moura Borges, 60. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Narciso Quirino dos Santos, 54. Natural de Ferraz de Vasconcelos (São Paulo). Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Valmir José dos Santos, 50. Natural de Terra Roxa (Paraná). Residia no Jardim Nilza Miranda, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Fátima Aquino França, 48. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Matheus Mendes Perrella, 16. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Arlette Duaik Dicieri, 82. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia na Vila Albertina, em Ribeirão Pires. Professora. Dia 20, em Santo André. Cemitério São José.

André Dantas Gomes, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Mauá. Memorial Parque das Cerejeiras, em São Paulo.