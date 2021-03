Confrontos da quinta jornada são marcados para o dia 31

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/03/2021 | 00:01



O trio do Grande ABC que disputa o Campeonato Paulista da Série A-2 recebeu a confirmação de data, horários e locais de suas partidas pela quinta rodada da competição, suspensa na semana passada em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus, que causou medidas governamentais na tentativa de diminuir o aumento dos números e a disseminação da doença. O líder Água Santa, o sétimo colocado São Bernardo FC e o lanterna EC São Bernardo entram em campo no dia 31, depois de uma quinzena dedicada somente a treinos.

O Cachorrão será o primeiro a jogar. A partir das 15h, receberá o Monte Azul em busca da primeira vitória, no Estádio do Inamar, em Diadema – o 1º de Maio segue vetado pela FPF até que o gramado esteja em melhores condições. Já o Água Santa visitará o XV de Piracicaba, às 17h, no Barão de Serra Negra. Por fim, às 19h, no Canindé, na Capital, o Tigre visita a Portuguesa.