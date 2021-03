FPF suspende rodadas, mas reconsidera e confirma jogo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/03/2021 | 00:01



A FPF (Federação Paulista de Futebol) e os 16 clubes participantes da Série A-1 se reuniram virtualmente ontem para conversar sobre as rodadas cinco, seis e sete da competição e decidiram pela suspensão das três durante a fase emergencial do Plano São Paulo de combate à Covid. Como justificativa, a entidade esportiva falou sobre reagendamento dos 18 jogos, reiterou a segurança de seu protocolo e confirmou o retorno do campeonato no dia 31. Horas depois, entretanto, a mesma FPF confirmou a partida entre Mirassol x Corinthians para as 21h de hoje, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, cidade que ainda esta semana receberá o compromisso do Timão pela Copa do Brasil (diante do Retrô-PE, na sexta-feira) e poderá sediar compromissos do Palmeiras (amanhã, contra o São Bento) e do Santos (possivelmente amanhã). A capital fluminense, por outro lado, terá decretada hoje a proibição de sediar jogos até o dia 4 de abril.

Ontem, quando começaram os rumores sobre o agendamento da partida do Palmeiras, o volante Felipe Melo fez publicação contrária em suas redes sociais. “Então em outros Estados não têm mais vírus? A gente não pode jogar em São Paulo, mas pode jogar fora de São Paulo? É isso mesmo? Avisem aí, para eu levar minha família para lá!”, disse. Ontem, segundo a prefeitura de Volta Redonda, a cidade teve oito óbitos pela Covid, chegando a 506. Há três dias, o município tinha 89% dos leitos de UTI ocupados.

Por ora, a dupla do Grande ABC segue sem compromissos antecipados. Assim, Santo André e São Caetano só deverão voltar a campo no dia 31. Porém, com estes casos envolvendo outros clubes, ambos estão treinando normalmente e preparados para possível deslocamento de última hora – o Mirassol, por exemplo, viaja hoje, às 8h, para jogar às 21h (deslocamentos aéreo e rodoviário).

PRIMEIRO

O presidente do Santo André, Sidney Riquetto, 74 anos, foi ontem o primeiro entre os 16 mandatários dos clubes da Série A-1 a ser vacinado. Curiosamente, apesar de o time não poder usar o Bruno Daniel em razão das reformas do gramado, ele recebeu a primeira dose do imunizante no drive-thru instalado justamente no estádio andreense.