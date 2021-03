CPTM abre licitação para reforma de estações da Linha 10

Junior Carvalho



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) abriu processo de licitação para contratar empresa que fará obras para adequação à acessibilidade nas estações São Caetano e Utinga, em Santo André, da Linha 10-Turquesa, que liga o Grande ABC à Capital.

A proposta de modernização do ramal é promessa do governo João Doria (PSDB) como tentativa de compensar a não execução da antiga novela envolvendo a implantação da Linha 18-Bronze, via monotrilho. O edital prevê intervenções visando melhorias nas estruturas físicas das estações, como a construção de rampas, na identidade visual, como sinalizações, e na iluminação.

No início deste mês, o Diário mostrou que a CPTM desengavetou estudos para ampliar a Linha 10 e construir mais duas estações na região, sendo uma em São Caetano (Estação Barcelona) e outra em Santo André (Pirelli). A tese foi incluída em anexo de contrato da companhia com a Eletromídia, que venceu licitação para explorar a comunicação visual das estações. Atualmente, a linha possui 13 estações, sendo nove delas na região: três em Santo André (Prefeito Celso Daniel; Prefeito Saladino e Utinga), São Caetano, Mauá (Guapituba e Capuava), Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

O Diário já revelou que a morosidade nas obras de modernização das estações da malha ferroviária da CPTM é alvo de questionamentos por parte do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e de investigação no Ministério Público.

Com base em São Caetano, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) comemorou a abertura da licitação. “É mais uma importante vitória do nosso mandato em relação à Linha 10, em um ponto de extrema importância, a acessibilidade. Desde o início da nossa atuação como deputado venho colocando essa demanda à CPTM. Demos agora um passo expressivo para estações mais modernas e acessíveis”, disse. Pontuou, contudo, que tem cobrado ampliação dos serviços. “Vou continuar trabalhando para que ocorra modernização completa de todas as estações da CPTM.”

O edital das intervenções estima prazo de dois anos e meio para a conclusão das obras. JC