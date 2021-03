Os carregadores de carvão, lenha, pedra, tijolo e eucalipto

Ademir Medici



Um árduo trabalho braçal

Texto: Octávio David Filho



As atividades econômicas de Ribeirão Pires tiveram início com a implantação da Estrada de Ferro São Paulo Railway, a SPR, e a inauguração da estação local em 1º de março de 1885.

A atividade dos carregadores do pátio ferroviário perdurou até a década de 1940, rareando a partir do fim da II Guerra Mundial.

Foi um tripé de atividades: o extrativismo de lenha e a confecção de carvão, seguido pelo serviço de cantaria com paralelepípedos e blocos de granito enviados para a construção da nova (e atual) Catedral da Sé.

O transporte desses blocos, diretamente da cantaria, era feito num pequeno ramal ferroviário até a estação.

A atividade maior, completando o tripé, foi a indústria ceramista, com a confecção de tijolos. O total de olarias chegou a uma centena.

Lenha, carvão, pedras e tijolos produzidos em Ribeirão Pires eram embarcados em vagões ferroviários, carros puxados por bois, carroças, carretões e, nos últimos anos, em caminhões.



ENGOLINDO POEIRA

Hoje não podemos avaliar o que era esse trabalho, serviço braçal, árduo, até mesmo em condições subumanas. Sob chuva ou sol. Os vagões tinham prazo para serem carregados. Caso a locomotiva retirasse o vagão não carregado, a multa era pesada.

Para se ter uma ideia, um vagão tinha capacidade para transportar mais de 20 mil tijolos, e a altura do chão era acima de um metro, o que dificultava o serviço.

O tijolo tem uma poeira abrasiva que se solta ao ser manuseado. O carregamento era feito em duplas: o que lançava recebia e engolia essa poeira.

Para amenizar o efeito do calor, os carregadores iniciavam as tarefas ao clarear o dia. Quando ventava, o cenário era pior.

Ribeirão Pires também produziu e despachou imensos eucaliptos, de oito a dez metros cada um. Foram usados no estaqueamento das obras de ampliação do Porto de Santos.



Diário há meio século

Terça-feira, 23 de março de 1971 – ano 13, edição 1492

Manchete – Laudo Natel quer entrosamento para um melhor governo à frente do Estado de São Paulo

Santo André – A Delegacia Regional Tributária da Grande São Paulo instalou ontem (22 de março de 1971) um posto de orientação fiscal em duas salas cedidas pela Acisa (Associação Comercial e Industrial).

Homenagem – Câmara Municipal de Santo André outorga o título de cidadania aos engenheiros Carlos Eduardo Paes Barreto e Joaquim Prestes Santos Maia, da Petroquímica e Refinaria União.

Futebol – Em Americana, Santo André FC 1, gol de Capelosa, Vasco da Gama local 0.

II Copa João Ramalho – No domingo: São Caetano 6, Mauá 0; Santo André 3, Diadema 3.

Em 23 de março de...

1901 – Saladino Cardoso Franco recepciona, em Santo André, Avelino Pacheco e capitão Francisco Pereira Borges, negociante de São Paulo.

- Em sessão do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o geólogo e geógrafo Orville Derby apresentou seu trabalho sobre os primeiros descobrimentos de ouro em Minas Gerais.

Nota – Americano de nascimento, Orville Derby radicou-se no Brasil, naturalizou-se brasileiro, falecendo no Rio de Janeiro em 1915.

1921 – Exonerado o subdelegado de polícia de São Bernardo, Francisco Antonio de Lima.

No Palácio Real de Veneza foi organizado um museu histórico da marinha.

1956 – Banco Artur Scatena iniciava atividades em São Caetano, com agência na Avenida Francisco Matarazzo, 55.

- Prosseguia o torneiro internacional de futebol Roberto Gomes Pedrosa: Palmeiras 2, gols de Ney, Boca Juniors 0; Newells’s Old Boys 1, São Paulo 0; Santos 5, Nacional, do Uruguai 0.

