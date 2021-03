Ignorância mata

Diário do Grande ABC



22/03/2021 | 23:59



Inúmeros têm sido os avisos. Hospitais e outros equipamentos de saúde colapsados ou bem perto de atingir a sua capacidade máxima. Gente morrendo na fila de espera por uma vaga em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os prefeitos implantando medidas impopulares, como o fechamento do comércio considerado não essencial e o chamado toque de recolher. Até as montadoras de veículos paralisando a produção. Tudo isso com um único objetivo, que é deter o avanço do coronavírus e, dessa forma, diminuir a quantidade de mortes causadas pela Covid-19.

Os avisos, claros e objetivos, parece que não estão sendo bem entendidos pela população. Prova disso é que o índice de isolamento, mesmo com o endurecimento das normas, segue inalterado e, em São Caetano, até caiu. Ou seja, mais moradores foram às ruas.

Que parte será que não entenderam? Com uma letalidade jamais vista, a doença segue matando. Levando dor às famílias. Abusar ou desdenhar do vírus é atitude pouco inteligente, que só serve para multiplicar os contaminados ou os óbitos.

O ceticismo, negacionismo, ou qualquer outro termo utilizado para definir quem faz pouco caso da ciência, servem apenas como combustível para a propagação da Covid. O único remédio capaz de fazer frente é a vacina. E enquanto não chega a hora de se imunizar, mais prudente é minimizar as chances de contágio.

Para os que ainda teimam em desmerecer o vírus, seguem mais diretrizes colocadas em prática na região. O prefeito de Ribeirão Pires mandou abrir mais 30 covas em seu único cemitério e fez cotação em crematório. São Caetano reativou hospital de campanha e colocou em funcionamento unidade básica de saúde 24 horas para atendimento de infectados. As sete cidades criaram megaferiado e as administrações municipais se desdobram para que não falte oxigênio nem remédios.

Uma série de providências, que se tornam inertes e ineficazes se cada um não fizer a sua parte.