Grande ABC tem 52 mortes de pacientes que aguardavam leitos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



22/03/2021 | 21:35



O Grande ABC chegou à triste marca de 52 mortes entre pacientes contaminados por Covid-19 e que aguardavam por um leito de internação. O número apresentou aumento de 62,5% na comparação com o último dado divulgado, de sexta-feira (19), quando as cidades haviam confirmado 32 óbitos. Apenas em Ribeirão Pires já foram registradas 19 mortes. Em São Bernardo foram 18, sete em Diadema, outras cinco em Mauá e três em Rio Grande da Serra.

A Prefeitura de São Bernardo destacou que os óbitos ocorridos na cidade foram de pacientes idosos, com comorbidades, que aguardavam em uma das UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) pelo leito de internação e que faleceram durante o processo de transferência. As vagas são reguladas pela Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), ligada ao governo do Estado.

FILA POR LEITOS

A fila por leitos de internação também aumentou na região, na comparação com os dados informações pelas prefeituras na última sexta-feira (19) e ontem. Até o momento, 228 pacientes estão esperando pela hospitalização, sendo 79 para UTI e 149 para enfermaria. Na sexta-feira, esse número era de 196, incremento de 16,3%. São Bernardo segue sendo a cidade com maior número de pessoas na espera. São 106 pacientes, sendo que 37 precisam de um leito de UTI e 69 de enfermaria.

Em São Caetano, 47 pessoas esperam por um leito, nenhum deles morador da cidade. São sete pacientes esperando para ir para a UTI e 40 para enfermaria. Em seguida aparece Diadema, que tem 38 pessoas aguardando pela internação, 13 para UTI e 25 para enfermaria. Ribeirão Pires tem 23 pacientes na fila, 15 para UTI e oito para enfermaria. Mauá tem 14 pessoas esperando, sete para UTI e sete para enfermaria. Santo André tem atendido toda a demanda e Rio Grande da Serra não informou.

ESTADO

secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, anunciou ontem que desde sexta (19) dez municípios paulistas deixaram de ter 100% de ocupação dos leitos de UTI. Atualmente, são 61 os municípios com saturação dos leitos de terapia intensiva. Segundo o coordenador do Centro de Contingência da covid-19 no Estado, Paulo Menezes, o número de novas internações teve desaceleração ao longo do fim de semana, após primeira semana em vigência da fase emergencial. O aumento de novos pacientes internados em leitos de UTI nos últimos 3 dias foi de 2,9% na sexta-feira; de 2,1% no sábado; e 0,7% ontem. As taxas de isolamento registradas no Estado foram de 47% no sábado e de 51% no domingo, 1 ponto porcentual a mais em ambos os dias que em relação ao verificado na semana anterior.