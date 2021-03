Pacheco: CPI pode atrapalhar enfrentamento da pandemia

22/03/2021 | 20:30



Pressionado para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e investigar a conduta do governo federal na crise de covid-19, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que a CPI pode atrapalhar o enfrentamento da pandemia.

A declaração, feita durante entrevista à rádio JovemPan, sinaliza um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro e é a declaração mais objetiva de Pacheco contra a CPI até o momento. Para oferecer uma resposta à pressão, diante do avanço da doença no País, o presidente do Senado articula uma reunião entre Bolsonaro e outras autoridades públicas para a próxima quarta-feira, 24.

"Eu considero que a Comissão Parlamentar de Inquérito é algo que pode atrapalhar esse momento da busca de soluções do enfrentamento da pandemia. Mas não será isso a principal motivação que fará ler ou não o requerimento da CPI", afirmou Pacheco.

A reunião é articulada por Pacheco como forma de alinhar uma estratégia comum entre o governo federal, Estados, municípios, Legislativo e Judiciário. Além disso, é vista como um "voto de confiança" ao médico Marcelo Queiroga, escolhido para ser o próximo ministro da Saúde. O Senado deve promover uma sabatina informal no plenário com o novo ministro uma semana após a posse, esperada pelos senadores para esta terça-feira, 23.