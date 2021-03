Campeonato Mineiro ficará suspenso até 31 de março; volta será em 1º de abril

22/03/2021 | 19:25



A Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciou nesta segunda-feira que o Campeonato Mineiro ficará paralisado até o dia 31 de março, seguindo o período da Onda Roxa instalado no estado como medida de combate à covid-19. O retorno dos jogos também foi anunciado. A 6ª rodada será realizada no dia 1º de abril, quinta-feira.

"A FMF, reiterando a rigidez e segurança de seu Protocolo de Operações, aprovado e supervisionado por todos os órgãos competentes, em especial pela Secretaria de Estado de Saúde, acatou o pleito realizado pelo Governo de Minas Gerais de adoção de medidas mais rigorosas de isolamento, por estarmos diante da fase mais aguda da pandemia até então", diz o comunicado da entidade.

A federação suspendeu os jogos entre os dias 22 e 31 de março. "Por outro lado, já ficou acertado com o Governo de Minas Gerais que o Campeonato Mineiro será retomado no dia 1/4/2021 (quinta-feira), um dia após o término da fase mais restritiva do Protocolo Onda Roxa."

A entidade aproveitou para divulgar as datas de todas as rodadas da competição, prometendo cumprir o calendário rigorosamente até dia 23 de maio. A sexta rodada será toda no dia 1º de abril, para que os times voltem a campo já no domingo de Páscoa, três dias mais tarde.

As semifinais foram mantidas para 2 e 9 de maio, com as finais acontecendo dias 16 e 23 de maio. O diretor de competições Leonardo de Carvalho Barbosa foi o responsável por anunciar as mudanças.

Confira as datas definidas da fase do classificação do Mineiro:

7ª rodada - Dia 4 de abril

8ª rodada - Dia 7 e 14 de abril (desmembrada em dois meios de semana por causa da Copa do Brasil)

9ª rodada - Dias 10 e 11 de abril

10ª rodada - Dia 17 e 18 de abril

11ª rodada - Dias 24 e 25 de abril