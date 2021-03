Rio e Niterói anunciam fechamento de comércio não essencial para combater covid

22/03/2021 | 18:12



As prefeituras do Rio e de Niterói anunciaram em conjunto, nesta segunda-feira, 22, que as cidades fecharão todos os serviços não essenciais por dez dias, a partir de 26 de março até 4 de abril. O novo decreto, orientado pelos comitês científicos desses dois municípios, tem como objetivo frear o avanço da covid-19.

O decreto a ser publicado pelos dois municípios determina o fechamento de bares, restaurantes, academias, shoppings, clubes, boates e salões de beleza, quiosques e parques de diversão, além de todos os comércios que não sejam essenciais.

Continuam permitidos supermercados, farmácias, transportes, serviços médicos, serviços funerários, pet shop, lojas de material de construção e comércio atacadista.