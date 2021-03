Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/03/2021 | 17:47



O presidente Sidney Riquetto, 74 anos, do Santo André, foi o primeiro entre os 16 mandatários dos clubes que disputam a Série A-1 do Campeonato Paulista a ser vacinado. Curiosamente, apesar de o time não poder usar o Bruno Daniel em razão das reformas do gramado, ele recebeu a primeira dose do imunizante no drive-thru instalado no estádio andreense.