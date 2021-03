Conheça alguns aplicativos para ganhar milhas e viajar

Quem quer economizar na hora de viajar não pode deixar de considerar os programas de milhagem. Com eles, o viajante consegue juntar pontos que podem ser trocados por passagens aéreas e até diárias em hotéis. Atualmente, é possível usar diversos aplicativos para ganhar milhas, entre outras maneiras de juntar pontos (clique aqui para ver as melhores opções). As redes de fidelidade Smiles, Latam Pass e TudoAzul, por exemplo, têm parcerias com vários aplicativos disponíveis para dispositivos Android e iOS. Conheça os principais:

1. KM de Vantagens

O aplicativo KM de Vantagens é voltado para quem faz parte do programa de fidelidade dos Postos Ipiranga. Conforme abastece, o usuário acumula quilômetros, que podem ser transferidos para o programa Latam Pass e trocados por milhas.



2. Uber e Uber Eats

Os aplicativos Uber e Uber Eats têm uma parceria com a Smiles. Ao se cadastrar no serviço, dá para acumular 3 milhas para cada real gasto com corridas de carro ou deliveries de comidas. Vouchers de R$ 20 a R$ 400 podem ser resgatados e trocados por passagens aéreas e outros benefícios. Confira aqui mais detalhes sobre como acumular milhas ao usar o Uber.

3. PayPal

Ao usar o PayPal para pagar contas, há duas maneiras de acumular pontos e resgatar milhas no programa TudoAzul. A primeira delas é comprando passagens da Azul com o aplicativo, e a segunda é adquirindo da própria rede de fidelidade. É possível fazer os pagamentos em parcelas e sem juros.

4. Mercado Pago e outros apps de pagamento

Entre as ferramentas de pagamento, há muitos outros aplicativos para ganhar milhas. Entre eles destaca-se o Mercado Pago. Quem paga boletos com a ferramenta gera pontos no cartão de crédito que, futuramente, podem ser trocados nos programas de milhagem. Outros apps que oferecem recursos semelhantes são Pic Pay, Recarga Pay, e ITI,

DICAS PARA VIAJAR MAIS BARATO

Na hora de planejar a viagem, é importante ir além de pensar nos aplicativos para ganhar milhas. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.