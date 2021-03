Trekking na Patagônia: 4 destinos para explorar a pé

Redação

Do Rota de Férias



22/03/2021 | 17:48



Fazer trilhas é uma das melhores formas de explorar destinos que abrigam belos cenários naturais. Na Argentina, por exemplo, a dica é apostar em Trekking na Patagônia, uma das regiões mais lindas do mundo. Apesar de testar a resistência física, o esporte pode ser praticado por pessoas de todas as idades, já que existem diferentes percursos com variados graus de dificuldade. Abaixo, conheça os mais famosos.

Trekking na Patagônia

Bariloche

A duas horas e vinte minutos de voo de Buenos Aires, Bariloche se destaca por ser um dos destinos que mais desenvolveu o trekking como opção turística. Há caminhos para os menos experientes até rotas muito difíceis. Enquanto os circuitos para iniciantes duram aproximadamente duas horas, os de alta dificuldade podem chegar a dois dias (com pernoite). Veja duas sugestões:

Cerro Campanario (dificuldade baixa): O início da trilha fica no lado direito da base do teleférico. A viagem é curta em um caminho acidentado e bastante íngreme. Através dele, é possível chegar ao topo do Cerro Campanario em aproximadamente 45 minutos. No cume há uma confeitaria, banheiros e um mirante de onde se avistam os lagos Nahuel Huapi e Moreno, a lagoa El Trébol, a península de San Pedro, a Ilha Victoria, os Cerros Otto, López, Goye, Bella Vista, Catedral, Capilla, o Hotel Llao Llao e os arvoredos de Colonia Suiza. A descida é feita pelo mesmo caminho.

Punta Princesa – Refugio Emilio Frey (dificuldade alta): Primeiro, deve-se pegar uma das elevações da Catedral Alta Patagônia, que vai da base ao cume. Do ponto de chegada do teleférico, deve-se seguir até Punta Princesa, de onde começa a trilha seguindo a beira da montanha. Depois de passar por uma área rochosa por cerca de 3,5 km, há um desvio à direita, que indica “Refugio San Martín, Laguna Jakob”. Preste atenção à sinalização e continue em frente, mantendo o percurso que depois faz uma curva à esquerda para iniciar uma descida muito acentuada em direção a uma zona conhecida como “Cancha de Fútbol”. Nos últimos 2 km, o caminho passa primeiro pela Lagoa Schmoll e depois pela Lagoa Toncek, localizada próximo ao Refúgio Emilio Frey.

El Calafate

Um dos principais circuitos deste destino chama-se ¨Big Ice¨: uma viagem de sete horas no gelo do Glaciar Perito Moreno. É possível encontrar lagoas azuis, fendas profundas, enormes ralos e cavernas misteriosas. O percurso só é adequado para pessoas entre 18 e 50 anos, em boas condições físicas.

Para quem quer fazer um circuito mais curto, recomenda-se o Cerro Cristal, dentro do Parque Nacional Los Glaciares. Apesar de não ser o mais alto da região, a vista é, sem dúvida, um dos melhores pontos que se pode encontrar para se apreciar o Lago Argentino, o Glaciar Perito Moreno e as Torres del Paine. A subida pode ser feita em aproximadamente quatro horas.

El Chaltén

A chamada “capital argentina do Trekking” oferece um impressionante cenário natural com múltiplas e variadas opções de caminhadas, escaladas, excursões e passeios. Como em Bariloche, é possível fazer caminhadas curtas (como as que levam ao Mirador Margarita ou ao Chorrillo del Salto) ou de dia inteiro (por exemplo, os caminhos que vão até Laguna Torre e Laguna de los Tres). Para quem está começando e quer viver essa experiência em família, a Laguna Capri é uma boa opção. É uma trilha de duas horas de subida, com vistas espetaculares do Monte Fitz Roy.

Ushuaia

Ushuaia é lar de um dos pontos turísticos mais importantes da região: o Glaciar Martial, uma maravilha natural que tem muito a oferecer. É possível praticar o trekking subindo a pista principal do Centro de Esqui Martial e contornando um pequeno riacho chamado Buena Esperanza, em direção ao glaciar.

Em todos os casos, seja qual for o circuito escolhido, o sucesso da caminhada depende do equipamento utilizado. Recomenda-se calçado adequado para evitar lesões, mochila que protege as costas e melhora a postura, além de roupas impermeáveis ??e outros recursos, como bastões.

