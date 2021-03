22/03/2021 | 16:32



Sharon Stone, 63, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Los Angeles, Califórnia. A atriz publicou o momento em sua rede social neste sábado, 20.

Na legenda, ela escreveu : "Tomando minha primeira vacina". Os Estados Unidos já imunizaram 23% da população, mais de 2,5 milhões de pessoas por dia.

A atriz, que ganhou notoriedade com o filme Instinto Selvagem (1992) e foi sex symbol dos anos 1990, irá lançar a sua biografia The Beauty of Living Twice (A Beleza de Viver Duas Vezes) no final do mês de março. O livro já aponta na lista de best sellers em pré-venda da Amazon.