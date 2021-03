EUA e Reino Unido se reúnem para discutir acordo comercial e 'práticas desleais'

22/03/2021 | 16:13



A representante comercial dos Estados Unidos, Katherine Tai, e a ministra de Comércio Internacional do Reino Unido, Elizabeth Truss, reuniram-se virtualmente nesta segunda-feira (22) para dar andamento às negociações de um acordo comercial entre as partes, informou em nota o Escritório da Representante Comercial americana (USTR, na sigla em inglês). Ainda de acordo com o órgão, as líderes também discutiram formas de lidar com "práticas comerciais desleais de economias que não são de mercado, como a China".

A pandemia de covid-19, a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC), a disputa sobre subsídios a aeronaves e as mudanças climáticas também foram pautas do encontro virtual, diz o comunicado. "A embaixadora Tai e a secretária Truss estão ansiosas para continuar as discussões na reunião ministerial do G7 para comércio, marcada para março", completa a nota.