Felipe Andreoli é criticado na web após não conseguir responder perguntas de Ana Maria Braga no Mais Você

22/03/2021 | 16:10



Nesta segunda-feira, dia 22, Felipe Andreoli participou do programa Mais Você para falar sobre os destaques do mundo do esporte. No entanto, o apresentador não soube responder algumas perguntas de Ana Maria Braga e gerou repercussão na internet.

Andreoli falava sobre a recuperação do atleta Bruno Schmidt depois de ter contraído a Covid-19, quando Ana Maria perguntou a idade do atleta. Andreoli disse:

- Pela imagem, dá para ver que é novo.

A apresentadora recebeu a resposta no ponto e disse:

- Ah, ele tem 34 anos.

Logo depois, Felipe Andreoli começou a falar sobre as Olimpíadas. Ana Maria questionou quando o evento iria começar, mas o apresentador não soube responder e afirmou:

- Ana Maria, vou me preparar melhor para a semana que vem.

A participação de Andreoli no Mais Você foi alvo de comentários dos usuários do Twitter, como você pode ver abaixo:

Me parece que a dupla Ana Maria e Felipe Andreoli encontram dificuldades em desenvolver um entrosamento.

Felipe Andreoli não saber que o Bruno Schmidt é sobrinho do Tadeu tendo já apresentado um dos principais programas de esporte da Globo é de revirar o estômago. Quanta desinformação, hein! Parece bobo, mas em outros tempos ele nem votaria a apresentar nada na casa.

Que ridículo esse Felipe Andreoli dando informação errada no #MaisVoce. Até estranhei ele dizer que não haveria público nos jogos olímpicos depois de dizerem que seriam só os japoneses.