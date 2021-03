Estado de São Paulo relata redução no número de municípios com saturação em UTI

22/03/2021 | 14:16



O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, anunciou nesta segunda-feira, 22, que desde sexta, 19, dez municípios paulistas deixaram de ter 100% de ocupação dos leitos de UTI. Atualmente, são 61 os municípios com saturação dos leitos de terapia intensiva.

Segundo o coordenador do Centro de Contingência da covid-19 no Estado, Paulo Menezes, o número de novas internações teve desaceleração ao longo do fim de semana, após primeira semana em vigência da fase emergencial.

O aumento de novos pacientes internados em leitos de UTI nos últimos 3 dias foi de 2,9% na sexta-feira; de 2,1% no sábado; e 0,7% ontem.

As taxas de isolamento registradas no Estado foram de 47% no sábado e de 51% no domingo, 1 ponto porcentual a mais em ambos os dias que em relação ao verificado na semana anterior.