Flávia Alessandra e Tatá Werneck falam sobre Paulo Gustavo, intubado por conta da Covid-19: Logo estará nos fazendo rir de novo

22/03/2021 | 14:11



O ator Paulo Gustavo teve que ser intubado no último domingo, dia 21, por conta de complicações da Covid-19. Com a notícia de que o ator havia sido submetido à ventilação mecânica vindo à tona, celebridades como Flávia Alessandra voltaram a manifestar solidariedade à Paulo e seu marido, Thales Bretas, ressaltando a esperança de que o ator logo se recupere:

Fechando essa semana com saudades e boas notícias dessa pessoa tão especial e querida. A sensação que eu tenho é que tem muita gente aqui fora torcendo por você e que essa corrente vai não apenas se manter, mas também se fortalecer. Por você e por cada pessoa que tem um ente querido, um amigo em oração à espera de boas notícias. Thales Bretas, continue forte que nossa corrente irá surtir efeito e logo, logo Paulo Gustavo estará nos fazendo rir de novo. Todo carinho, amor e que venha a vacina! Continuem se cuidando.

Além disso, Tatá Werneck também se pronunciou através do Stories do Instagram e pediu aos seguidores que rezassem por Paulo e por todos que estão lutando contra o novo coronavírus:

Bom dia! Hoje é um dia de vitória, hoje é um dia bom. Hoje é um dia que a gente vai emanar uma energia de fé poderosa, que vai chegar no Paulo e em todas as pessoas que estão doentes. E a fé é uma arma poderosa, eficaz e gratuita. Hoje, cada um na sua religião - todas são legítimas - pare um pouquinho e reze. Eu vou rezar hoje às oito horas com o Pedro Siqueira. Quem for católico, ou quem gostar da religião católica. Reze. Quem não for católico, reze na sua religião. Porque hoje essa energia boa com certeza vai chegar no Paulo. A única opção que ele tem é ficar bom.