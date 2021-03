Dua Lipa é atacada por fãs no México

22/03/2021 | 14:10



Dua Lipa passou por uma situação bem desagradável com alguns fãs na noite do último sábado, dia 20, relata o jornal The Sun. A cantora, que estava no México para uma campanha publicitária, acabou sendo atacada por alguns fãs que a esperavam do lado de fora de um estabelecimento.

De acordo com uma fonte do veículo, já se esperava que algumas pessoas esperariam do lado de fora do local em que a cantora estava para conseguir vê-la e talvez tirar algumas fotos, mas todos se surpreenderam quando dois indivíduos correram diretamente para a artista e assustaram tanto Dua quanto seus seguranças.

A notícia de que ela estava na área se espalhou e obviamente as pessoas estavam ansiosas para avistar Dua. Mas ficou desagradável quando dois fãs correram até ela. Eles realmente correram para ela e parecia assustador. Dua parecia realmente desconfortável. Felizmente, a segurança estava lá para arrastar as pessoas, porque quem sabe o que poderia ter acontecido.

Em alguns vídeos que circularam nas redes sociais é possível ver o momento em que a confusão aconteceu. Ao deixar o estabelecimento, a cantora chegou até mesmo a acenar para os fãs, mas pareceu realmente assustada quando acabou sendo empurrada pelas pessoas que correram até ela.

Em seguida, os seguranças fizeram com que ela entrasse no carro e seguraram os indivíduos até que toda a equipe conseguisse entrar no veículo.