Fed reporta ganho de US$ 88,6 bilhões em 2020, alta de US$ 33,1 bilhões ante 2019

22/03/2021 | 13:41



O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgou nesta segunda-feira seu relatório financeiro anual, apontando ganhos de cerca de US$ 88,6 bilhões em 2020. O valor representa uma alta de US$ 33,1 bilhões em relação a 2019.

Segundo o documento, as remessas da autoridade monetária ao Tesouro somaram US$ 86,9 bilhões no ano passado, enquanto a receita de juros sobre títulos adquiridos por meio de operações de mercado aberto totalizou US$ 101,2 bilhões - queda de US$ 1,6 bilhão em frente ao ano anterior.

O BC dos Estados Unidos também revelou que, em 31 de dezembro de 2020, seus ativos totais somavam US$ 7,4 trilhões, US$ 3,2 trilhões a mais que na mesma data um ano antes. Também no último dia de 2020, as provisões para perdas do programa de empréstimos Main Street , criado como auxílio durante a crise provocada pelo coronavírus, era de US$ 2,4 bilhões.

O Fed informou ainda que as despesas com juros sobre saldos das reservas de instituições depositárias foi de US$ 7,9 bilhões, recuo de US$ 27,1 bilhões ante 2019. Já a despesa com juros sobre papéis vendidos sob acordos de recompra caiu US$ 5,3 bilhões, a US$ 711,2 milhões.

Ainda de acordo com a instituições, os bancos que formam o Federal Reserve tiveram receita líquida de US$ 275 milhões com as linhas de crédito estabelecidas pelo Conselho em resposta à pandemia de covid-19. As despesas operacionais do Fed foram de US$ 7,9 bilhões.