Governo de São Paulo anuncia hospital exclusivo para Covid e mobilização por oxigênio

22/03/2021 | 13:34



O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), anunciou nesta segunda-feira, 22, que o Hospital Geral da Vila Penteado, na zona norte da capital paulista, passará a atender exclusivamente pacientes da covid-19. De acordo com Garcia, o hospital conta com 196 leitos, das quais 55 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e 141 leitos de enfermaria dedicados a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. "Todas as demais doenças atendidas neste hospital já estão sendo absorvidas por outros hospitais da rede estadual", destacou o vice-governador.

O vice também anunciou a mobilização feita pelo governo estadual junto à iniciativa privada para aumentar a produção e distribuição de oxigênio envasado em São Paulo. Segundo Garcia, em reunião coordenada pelo governador João Doria (PSDB), nesta segunda-feira, representantes da iniciativa privada garantiram o abastecimento de oxigênio para os leitos de UTI para São Paulo.

Entre as medidas anunciadas, está a criação de um usina de oxigênio em Ribeirão Preto, no interior paulista, por iniciativa da Ambev, que doará integralmente a produção, bem como ajuda da Copagás, que se disponibilizou a utilizar sua frota para o transporte e logística de cilindros de oxigênio.

Vacinas

Segundo a coordenadora do Controle de Doenças da secretaria estadual de Saúde, Regiane de Paula, 4.718.913 pessoas já foram vacinadas no Estado de São Paulo, sendo 3.504.422 com a primeira dose e 1.213.771 com a segunda dose do imunizante.

Ainda segundo a coordenadora, o cronograma das vacinas prometidas pelo Ministério da Saúde, além das doses do Butantan, não vem sendo cumprido, reforçando a necessidade de mais vacinas para a imunização da população. Nesta manhã, o governo de São Paulo realizou o repasse de mais 1 milhão de doses da vacina do Instituto Butantan, totalizando 25,6 milhões de doses entregues.