Do Diário do Grande ABC



22/03/2021 | 12:45



Por volta das 6h15 desta segunda-feira (22), policiais militares do 1º batalhão da polícia rodoviária prenderam, na altura do km 42 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo, dois homens acusados de contrabando. A equipe deu sinal de parada para um veículo com a traseira "rebaixada", o que motivou a vistoria veicular. Durante a vistoria, os policiais localizaram 20 mil maços de cigarros distribuídos em 20 caixas oriundas do Paraguai. Diante dos fatos, os dois indivíduos foram presos e entregues à disposição da justiça. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.