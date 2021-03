Bolsonaro: 'Estamos dando certo apesar de problema gravíssimo que enfrentamos'

22/03/2021 | 12:45



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (22) que o Brasil está "dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado". Sem mencionar a covid-19, o número de mortos ou problemas no sistema de saúde que se avolumam, como a escassez de leitos, de insumos ou medicamentos para o tratamento na segunda onda da doença no País, Bolsonaro afirmou que "o Brasil vem dando exemplo". "Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções", disse.

O presidente participou hoje do lançamento do Programa Águas Brasileiras, que conta com o patrocínio de dez empresas brasileiras - dos ramos de bebidas, agronegócio, mineração, logística, entre outros - a fim de revitalizar as principais bacias hidrográficas do País. O programa contempla projetos para o uso sustentável dos recursos naturais e a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos. Dezesseis projetos foram escolhidos para a Bacia do Rio São Francisco, dois para a do Rio Parnaíba, dois para a do Rio Taquari e seis para a do Rio Tocantins-Araguaia.

Segundo Bolsonaro, esta proposta é "mais uma feliz iniciativa" do governo. O presidente defendeu também a preservação de recursos hídricos para que não haja escassez de água e disse que "não basta querer criar e plantar". Durante a cerimônia, Bolsonaro agradeceu a empresários por "acreditarem no Brasil e acreditarem no governo". Após a crescente pressão por medidas mais eficazes pelo governo federal contra a covid-19 e a morte na semana passada do senador Major Olímpio (PSL-SP) pela doença, todos os presentes participaram da cerimônia usando máscaras, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que geralmente se mostrou no passado refratário à medida de proteção.