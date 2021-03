Hospital de campanha de São Caetano recebe pacientes de outros equipamentos de saúde da cidade

Do Diário do Grande ABC



22/03/2021 | 12:24



Nesta segunda-feira (22), o prefeito de São Caetano Tite Campanella (Cidadania) divulgou vídeo na frente do hospital de campanha da cidade, o Hospital São Caetano, que começou a receber pacientes a partir das 19h de sábado (20). Os doentes foram transferidos do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin e do Hospital Municipal Maria Braido. "Demorou um pouquinho por causa do fornecimento de oxigênio, mas o abastecimento chegou e agora vamos acompanhar todas as mudançar que temos que fazer para que o hospital de campanha funcione cada vez melhor", disse .A estrutura de campanha foi desativada no fim de agosto.

A Prefeitura de São Caetano anunciou a reabertura do hospital em 25 de fevereiro e confirmou investimento de R$ 800 mil por mês, de recursos do Tesouro municipal. São 48 leitos de enfermaria no quarto andar do complexo hospitalar. Na primeira etapa de funcionamento do hospital de campanha, 100 leitos chegaram a ser abertos. Tite salientou ao Diário na época que a intenção da Prefeitura era a de reservar essas vagas adicionais de leitos de enfermaria de Covid a moradores de São Caetano.