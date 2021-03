Padre Fábio de Melo revela que sua mãe foi intubada por conta da Covid-19 e desabafa: - A gente encara como uma sentença de morte

22/03/2021 | 12:10



O padre Fábio de Melo voltou a dar notícias de sua mãe, dona Ana Maria, em suas redes sociais. O religioso vem mantendo os seguidores atualizados sobre o estado de saúde da senhora, que chegou a tomar a vacina contra o novo coronavírus, mas havia contraído a doença quatro dias antes de receber a primeira dose do imunizante.

Através do Stories do Instagram, o padre agradeceu pelas mensagens de apoio dos seguidores e revelou que o pulmão de sua mãe estava sobrecarregado, o que levou a equipe médica a optar pela intubação:

- Minha mãe continua na sua luta, bravamente resistindo e suportando. Ontem ela precisou entrar na respiração artificial e por um momento isso me desolou muito. Parece que a gente encara isso como uma sentença de morte, mas não [é]. Hoje mais lúcido e mais tranquilo eu sei que é o melhor pra ela, para que o organismo descanse e que ela possa ter mais forças para se recuperar contra a inflamação dos pulmões, que está bastante severa.

Fábio ainda afirmou que os médicos estão confiantes de que dona Ana conseguirá se recuperar, e admitiu que também está um pouco mais tranquilo do que nos dias anteriores:

- Eu gostaria de viver esse momento do mesmo jeito que a minha mãe sempre viveu todas as dificuldades pelas quais ela passou: entregando tudo nas mãos de Deus e confiando Nele. Foi assim que ela me ensinou a viver e eu não poderia reagir diferente. E eu confesso pra vocês que hoje eu estou muito em paz. Vamos seguir a vida enquanto ela está lá dormindo e o seu organismo lutando para se recuperar.