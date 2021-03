Ainda em recuperação, Marc Marquez fica fora da 1ª corrida do ano na MotoGP

22/03/2021 | 11:14



O espanhol Marc Márquez não vai participar da primeira prova da temporada do Mundial de Motovelocidade, prevista para este domingo no circuito de Losail, no Catar. O anúncio foi feito pela equipe Repsol Honda, nesta segunda-feira, em comunicado oficial.

"Na revisão realizada no piloto espanhol pela equipe médica liderada pelos médicos Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña e composta pelos médicos De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, 15 semanas após a cirurgia em seu úmero direito, foi confirmada uma boa resposta clínica após intensificação do

treinamento", informou a nota. "No entanto, considerando o tempo de evolução e o estado atual do processo de cura óssea, os médicos consideram prudente e necessário não apressar o retorno aos

circuitos após tanto tempo de inatividade, para evitar colocar em risco o úmero de Márquez em alta competição. O piloto vai ser submetido a outro exame médico em 12 de abril."

Marquez concordou com a decisão. "Os médicos têm avisado que o mais prudente a fazer é não participar do Grande Prêmio do Catar e continuar com o plano de recuperação que temos seguido nas últimas semanas. Eu iria adorar poder participar da corrida inaugural do Mundial, mas terei que continuar trabalhando para ser capaz de recuperar as condições ideais que nos permitem voltar à competição."

Marc Marquez fraturou o braço direito na primeira etapa da temporada passada, na Espanha. Ele tentou um retorno na semana seguinte ao acidente, mas foi obrigado a abandonar a prova. A partir de julho, teve de ser submetido a três cirurgias, enfrentou uma infecção e passou por um enxerto ósseo.

Campeão da MotoGP na categoria principal em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, Marquez, de 28 anos, soma 82 vitórias, 90 pole positions e 134 pódios, em uma carreira que começou na categoria 125cc, aos 15 anos e 42 dias.