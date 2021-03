Suposto casamento privado entre Meghan Markle e príncipe Harry é criticado por tablóide britânico: Não é uma cerimônia válida

22/03/2021 | 11:11



A polêmica entrevista que príncipe Harry e Meghan Markle deram à Oprah Winfrey e que foi ao ar no dia 7 de março continua dando o que falar - isso porque a Duquesa de Sussex parece ter dado uma informação que foi definida por veículos ingleses como incorreta.

Durante a conversa com Oprah, Meghan afirmou que ela e o príncipe Harry haviam se casado três dias antes da cerimônia que foi transmitida para todo o mundo diretamente do Castelo de Windsor. Uma celebração privada teria sido realizada pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, em Nottingham Cottage - onde moravam no palácio de Kensington. O jornal The Sun, no entanto, afirma que essa informação seria falsa.

De acordo com o veículo, a fala de Markle é contrariada pela própria certidão de casamento dos duques, divulgada pelo Cartório de Registro Geral do Reino Unido, que confirma que as formalidades para a união do casal ocorreram no dia 19 de maio de 2018, no Castelo de Windsor. O The Sun ainda alega que conversou diretamente com o oficial que redigiu a certidão, que teria declarado que a esposa do príncipe Harry estaria enganada sobre os acontecimentos:

- Sinto muito, mas Meghan está obviamente confusa e claramente mal informada. Eles não se casaram três dias antes na frente do arcebispo de Canterbury. Eles não poderiam ter se casado na propriedade de Nottingham Cottage, pois não é um local autorizado e não havia testemunhas suficientes presentes.

O oficial ainda teria alegado que a própria fala do príncipe Harry, que durante a entrevista alegou que tal cerimônia teria sido realizada apenas com o casal e o arcebispo, torna a suposta união inválida:

- Você não pode se casar com apenas três pessoas. Não é uma cerimônia válida. Acho que a duquesa está confusa. Qualquer certificado que ela possa ter de seus votos na parede não é uma certidão oficial de casamento.

A fonte completa afirmando que, por mais que tal encontro tenha realmente acontecido, ele não teria passado de algo caseiro ou até mesmo de um ensaio para o casamento oficial:

- O que eu suspeito que eles fizeram foi trocar alguns votos simples que eles próprios talvez tenham escrito, e que estão na moda, e disseram isso na frente do arcebispo - ou, mais provavelmente, foi um simples ensaio.

Até o momento, o arcebispo que supostamente realizou a cerimônia não se pronunciou sobre o assunto.