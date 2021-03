Orlando Bloom confessa que não faz sexo com a frequência que gostaria

22/03/2021 | 11:10



Orlando Bloom mandou a real sobre como está a vida sexual com Katy Perry após o nascimento da filha deles, Daisy Doeve, em agosto de 2020.

Em bate-papo com o The Guardian, o ator afirmou que não tem tido tantos momentos íntimos com a esposa como gostaria e justificou o motivo por trás disso.

- Não o suficiente - mas nós acabamos de ter um bebê, disse ele sem rodeios ao ser questionado sobre a frequência com que faz sexo.

Recentemente, em entrevista ao Sunday Times, ele também falou sobre como tem sido sua rotina como papai de segunda viagem. Ele já é pai de Flynn, da relação com a ex-esposa Miranda Kerr.

- É incrível ser pai de novo. Desta vez, há menos ansiedade e mais presença. Sou capricorniano, então anseio por rotina. Felizmente, minha parceira também gosta muito disso