Johnny Depp chamou Amber Heard de vagabunda e disse que não tocaria nela nem usando um traje de proteção

22/03/2021 | 11:10



A briga entre Johnny Depp e Amber Heard continua... na última quinta-feira, dia 18, foi revelado em tribunal o conteúdo de uma mensagem de texto que o ex-ator de Piratas do Caribe mandou para sua enfermeira em 2016 em que aparece xingando a ex-esposa. Segundo informações da Page Six, os advogados do astro querem provar que a atriz não doou o dinheiro - sete milhões de dólares, ou quase 39 milhões de reais - que recebeu do ex no divórcio.

No tribunal, os advogados mostraram essas mensagens de texto que Depp teria enviado após ficar sabendo da intenção da ex de doar o dinheiro.

De jeito nenhum ela vai dar um centavo para ninguém!!! Ainda bem que ela foi embora!!! Fico enjoado de pensar no quanto tentei fazer funcionar... Agora... Honestamente, eu não tocaria naquela vagabunda nem usando um traje de proteção. Que lixo. Eu odeio ela!!!

Lembrando que esse caso ainda é relacionado ao fato de Depp estar processando o jornal The Sun - que o chamou de espancador de esposas.

Na época, o juiz entendeu que Depp realmente agrediu a esposa e ainda não aceitou o argumento indicando que Amber estaria, na verdade, querendo o dinheiro do ex.

Porém, o advogado do ator quis provar que Amber teria doado apenas uma parte do dinheiro do divórcio - e não tudo, como ela havia antes alegado, definindo tudo como uma mentira calculada e manipuladora.