Faustão dá mais detalhes sobre como perdeu 26 quilos: - Eu fiz um tratamento doido aí

22/03/2021 | 11:11



No último domingo, dia 21, Fausto Silva deu detalhes no Domingão do Faustão sobre os 26 quilos que perdeu recentemente. Após voltar das férias do começo do ano, o apresentador apareceu mais magro no programa da TV Globo e, brincando, explicou que realizou um procedimento.

Segundo informações da IstoÉ, ele disse:

- Eu fiz um tratamento doido aí, tomei aquele negócio de cortisona e fui inchando. Pensei: Para onde eu vou, vou virar um balão? Depois, eu descobri lá com a galera do hospital Albert Einstein que eu estava com 26 quilos em líquido e tirei. Mas o último programa de janeiro foi gravado em outubro. Aí o primeiro de fevereiro, já foi gravado em 2021, disse, mencionando o período de férias.

Em seguida, Faustão continuou:

- Aí quando eu voltei ao ar, os caras: que milagre é esse, p***a? Esse cara esvaziou? Eu acabei esquecendo de explicar aqui também, já faz tempo.

No momento, Faustão estava conversando com Mauricio Manieri que deu mais detalhes sobre a sua recuperação após sofrer um infarto no final do ano passado:

- É difícil quando você tem a perspectiva da perda da vida. Quando fiquei solitário com o médico no hospital pedi a Deus para me deixar vivo para poder cuidar do meu filho, Marco. Sou muito apaixonado por ele por minha mulher, Izabelle Stein. A recuperação foi difícil, foi bem devagarinho. Como disse um amigo meu, que é médico: a saúde vai embora a cavalo e volta a pé.

Ele ainda continuou:

- Minha mulher foi maravilhosa, um anjo. Meu porto seguro, uma pessoa espetacular, tenho muito amor por ela. A gente percebe o amor nesse momento. Ela ficou comigo na UTI, rezando por mim. Meus fã-clubes, meu público também foram maravilhosos. Fizeram grupos de oração e o carinho que recebi das pessoas foi emocionante. Só posso agradecer a Deus por ter essas pessoas na minha vida.