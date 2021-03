No BBB21, Fiuk se desentende com Juliette e Rodolffo dispara após indicação de Gilberto: Para mim, acabou!

22/03/2021 | 09:10



O clima ficou tenso no BBB21 após uma formação de paredão surpreendente na noite do último domingo, dia 21.

Gilberto pegou Rodolffo de surpresa e o indicou ao paredão. Para completar, o líder foi às lágrimas ao ter que dar seu voto de minerva e indicar Caio ao paredão, após o brother empatar em votos da casa com Juliette. O amigo do sertanejo conseguiu escapar da berlinda e, agora, apenas Fiuk e Carla Diaz disputam com Rodolffo a vaga para permanecer no jogo.

Rodolffo não gostou da explicação de Gilberto e disparou sobre sua relação com o economista:

- Para mim, acabou!, declarou ele em bate-papo com Caio e Arthur.

O líder, então, desabafou aos seus aliados no jogo:

- Tem certas coisas que passam do ponto, entendeu? E eu achei que passou. E era a minha liderança e todas as coisas que eu sentia necessidade de fazer. Então, para mim era isso. Doeu muito, de verdade.

Já Sarah comentou sobre ter votado em Juliette, alegando que as duas haviam tido algumas faíscas ao longo das semanas. Aliás, não demorou muito para que as duas se encontrarem no quarto do líder e conversarem sobre o assunto.

- Não teve nada de racional dessa vez. Não pensei em estratégia de jogo para votar em você, disse Sarah para a colega.

Juliette respondeu:

- Então você optou em votar por uma interpretação e uma mágoa a votar para se proteger, por exemplo.

Fiuk, que estava no quarto, quis dar sua opinião sobre o assunto, afirmando que votar quando há rivalidade não é uma questão fácil:

- Ju, tem uma coisa que eu acho aqui dentro que não é questão de ser mais fácil. É questão de quem gosta de ser transparente e quem não gosta.

A sister então pediu que ele esperasse para concluir o que estava falando antes e o cantor não gostou de ser interrompido, deixando o local revoltado:

- Você sempre me corta. Nunca deixa eu falar. Não me meto mais. Você sempre me corta em qualquer lugar.

Juliette tentou pedir desculpas a Fiuk em outro momento da noite, mas ouviu mais alfinetadas do emparedado:

- Para você é sempre tenso quando eu falo qualquer coisa. (...) Eu só preciso entender que eu não sou seu filho para você me tratar assim. (...) você também faz isso quando você está feliz. Não só quando você está magoada.