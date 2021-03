Após alta hospitalar, Geraldo Luís emociona ao mostrar retorno para casa e recebe apoio de Cesar Filho: Graças a Deus você está de volta

22/03/2021 | 09:10



Após passar 22 dias internado para tratar do novo coronavírus, o apresentador Geraldo Luís revelou no último domingo, dia 21, que recebeu alta na noite de sábado e emocionou a todos ao contar a novidade nas redes sociais. Com um clique ao lado da equipe médica que cuidou dele durante esses dias, ele escreveu:

Viva a vida! Depois de 22 dias internado, tive alta ontem à noite. Passei uma travessia como de um rio turbulento que aos poucos foi acalmando. Agradecer toda equipe de enfermeiros, médicos e minha amiga que diretamente foi a responsável pelo meu tratamento que me trouxe de volta. Mulher determinada a salvar vidas @draludhmilahajjar que tanto cuidou de mim. O que senti quando elas entraram no quarto? Uma voz de Deus interna em mim, vocês que oraram TANTO por mim muito obrigado, que Jesus cuide de vocês. A gratidão por voltar! Vivo pra casa.

Além disso, Geraldo ainda fez uma linda homenagem ao filho, que cuidou dele durante toda a internação:

Seu nome é João @johnsakra... nesses dias você foi meu oxigênio de alma. Teu silêncio ao meu lado era alimento pra minha alma, um filho tão jovem e tão humano. Sua presença foi a presença de Jesus ao meu lado em dias de escuridão e medo. Vi sim seu olhar de duvidas mas ao mesmo tempo de calma. @johnsakra você tem uma paz que consegue abraçar a todos. Entramos juntos e saímos juntos dessa. Você não é só filho...ganhei do seu um ser de luz que já caminha pela vida ensinando. Meu amor amigo, virou meu enfermeiro, aprendeu a me dar banho. Ela foi minha muleta, aliás está sendo. Por fim o Amor sempre vence...venceremos!

Mas o que emocionou mesmo foi o registro do retorno do apresentador para sua casa, post que rendeu vários comentários comemorando o fato, como o de Cesar Filho, que falou:

Graças a Deus você está de volta.

Que bom que tudo acabou bem, né?