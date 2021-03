Dar ouvidos à razão

Do Diário do Grande ABC



22/03/2021 | 08:41



O Grande ABC entra nos derradeiros dias de março tomado de preocupação. A pandemia recrudesceu e todos os indicadores apontam para a saturação do sistema de atendimento às vítimas do novo coronavírus. Faltam leitos de UTI e está próximo o dia em que os profissionais de saúde, todos exaustos pela batalha que já dura um ano, ficarão sem insumos necessários para realizar o trabalho de salvar vidas. Não é mais possível esperar. Aguarda-se das autoridades públicas, estaduais e municipais, coragem na tomada de medidas que julgarem adequadas, por mais duras que sejam, para conter o avanço da Covid-19.

A velocidade com que o micro-organismo ganha terreno nas sete cidades ficou patente em reportagem publicada ontem pelo Diário. Levantamento da repórter Aline Melo mostrou que as internações de pacientes com o coronavírus dobraram em menos de três meses na região. Enquanto eram 897 pessoas hospitalizadas em 31 de dezembro de 2020, o número pulou a 1.800 na última sexta-feira. Com tanta gente precisando de cuidados intensivos, o sistema se aproxima do colapso. Noventa por cento das vagas existentes no Grande ABC estão ocupadas.

Se as pessoas mantiverem o comportamento irresponsável dos últimos tempos, rechaçando medidas de distanciamento e regras sanitárias, em questão de dias a situação tende a ficar trágica. Enquanto isso, o governador João Doria (PSDB) e os prefeitos batem cabeça sobre o que fazer para evitar o pior – basta ver o resultado pífio de reunião realizada ontem.

Faz um ano que cientistas e médicos começaram a alertar a sociedade e os gestores sobre a possibilidade de segunda onda do novo coronavírus, mais contagiosa e letal, mas pouquíssimas pessoas deram atenção. Foi forte a atuação dos negacionistas, que tentaram de muitas formas transformar os avisos em teorias conspiratórias. Agora, com o sistema de saúde do Brasil se esgotando, espera-se que a sociedade dê mais ouvidos à razão. É preciso endossar apoio às medidas emergenciais adotadas pelos governantes, por mais enérgicas e drásticas que sejam.