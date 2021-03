Motoristas e cobradores de ônibus fazem protestos na região

Do Diário do Grande ABC



Motoristas, cobradores e outros profissionais de empresas de ônibus e trólebus do Grande ABC realizam protestos na manhã desta segunda-feira (22). Os atos começaram às 7h com previsão de encerramento às 10h em todos os municípios, com exceção de Rio Grande da Serra. O trem funciona normalmente.

Entre as reivindicações está o pedido para que os trabalhadores dos coletivos sejam imunizados contra Covid-19, já que lidam direto com o público, segundo Leandro Mendes, presidente do Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC). “Desde o começo da pandemia a gente não parou. (Os profissionais) Estão ali todo dia, em contato com passageiros. Motorista tem de mexer com dinheiro, pode infectar pessoas em casa”, diz.

"Antes de vocês acordarem, os motoristas já estão acordados. E depois são eles que levam para casa. Nós pedimos que vocês, usuários, sejam solidários com a gente", disse Mendes, durante o ato. Segundo ele, a paralisação desta segunda-feira é só um aviso. Se as categorias não forem atendidas, é possível que entrem em greve.